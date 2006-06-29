La justicia francesa condena a Google a pagar 300.000 euros a Louis Vuitton por el uso publicitario de sus marcas
El grupo demandó al buscador por permitir que otras empresas utilizasen marcas registradas de su propiedad para vender falsificaciones.
FACUA.org
Europa-29/06/2006
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Google ha perdido una importante batalla legal en Francia frente a al grupo Moët Hennesy Louis Vuitton (LVMH). El buscador tendrá que pagar 300.000 euros a la compañía dueña de enseñas como Louis Vuitton, Loewe o Moët Chandon por infringir sus derechos sobre las