La Justicia francesa emprende una batalla contra los mensajes racistas y antisemitas en Twitter
El Tribunal Superior de París ordena a la red social que le haga llegar los datos necesarios para identificar a los autores.
FACUA.org
Europa-24/01/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Tribunal Superior de París ha ordenado a Twitter que le haga llegar los datos necesarios para identificar a los autores de tuits racistas o antisemitas.
Después de que circulasen varios mensajes antisemitas por la citada red social, la Unión de Estudiantes Jud&iacut