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La Justicia francesa emprende una batalla contra los mensajes racistas y antisemitas en Twitter

El Tribunal Superior de París ordena a la red social que le haga llegar los datos necesarios para identificar a los autores.

FACUA.org
Europa-24/01/2013
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El Tribunal Superior de París ha ordenado a Twitter que le haga llegar los datos necesarios para identificar a los autores de tuits racistas o antisemitas.

Después de que circulasen varios mensajes antisemitas por la citada red social, la Unión de Estudiantes Jud&iacut

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