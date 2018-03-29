La justicia gallega confirma la multa de un millón de euros a Gas Natural por facturaciones irregulares
La Xunta de Galicia había sancionado a Gas Natural en 2015 por ocho infracciones relacionadas con cobros irregulares en los recibos de la luz.
FACUA.org
Galicia-29/03/2018
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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la multa de casi un millón de euros a Gas Natural que le había impuesto la Xunta por facturaciones irregulares en 2015. La eléctrica había recurrido la sanción al entender que la administración gall