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La Justicia italiana condena a dieciséis años de cárcel al capitán del Costa Concordia

El fallo le declara culpable de la muerte de treinta y dos personas en el naufragio del crucero, que encalló el 13 de enero de 2012 frente a las costas de la isla italiana de Giglio.

Europa Press
Europa-12/02/2015
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La Justicia italiana ha condenado al capitán del Costa Concordia, Francesco Schettino, a dieciséis años de cárcel tras declararle culpable de la muerte de treinta y dos personas en el naufragio del crucero, que encalló frente a las costas de la

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