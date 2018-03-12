Más noticiasPor su mala gestión del suministro de la red de abastecimiento

La Justicia vuelve a dar la razón al municipio gallego de Arteixo y confirma la condena a Aqualia

El Ayuntamiento recurrió una providencia del Juzgado que pretendía anular la condena de 12,8 millones a la empresa de aguas argumentando un error informático en el envío.

FACUA.org
Galicia-12/03/2018
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El Juzgado número 4 de A Coruña ha vuelto a dar la razón al Ayuntamiento de Arteixo al admitir el recurso que éste interpuso contra el incidente de nulidad que pretendía dejar sin efecto la sentencia que condenaba a Aqualia a pagar 12,8 millones de euros por los

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