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La lactancia materna exclusiva disminuye las probabilidades de que algunos niños padezcan eccema

Esta conclusión se desprende de una investigación preliminar presentada durante la Reunión Anual de 2019 de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología de Estados Unidos.

Europa Press
Internacional-26/02/2019
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Los niños que fueron amamantados exclusivamente durante los primeros tres meses de vida tuvieron probabilidades significativamente más bajas de padecer eccema a los 6 años en comparación con sus compañeros que no fueron amamantados o fueron amamantados durante m

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