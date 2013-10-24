La leche materna puede ser la clave para proteger a los bebés de la infección por VIH
En 2011 un total de 330.000 niños contrajeron el VIH de sus madres durante el embarazo o el parto o a través de la lactancia materna, según datos de Unicef.
FACUA.org
Internacional-24/10/2013
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Investigadores de la Universidad de Duke, en Durham, Estados Unidos, han identificado una sustancia en la leche materna que neutraliza el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y puede proteger a los bebés de contraerlo a través de sus madres infectadas.
La proteín