La leche sube un 12,7% en octubre y los precios de las principales marcas ya superan los del gasóleo
FACUA trasladará su informe a la Comisión Nacional de Competencia para que investigue si se están produciendo comportamientos de concertación de precios.
FACUA.org
España-08/10/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha detectado en octubre una subida media mensual del 12,7% en el precio de la leche, que se sitúa en una media de 0,82 euros por litro.
Los precios más caros son los de las tres marcas líderes, que cuestan