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La leche sube un 12,7% en octubre y los precios de las principales marcas ya superan los del gasóleo

FACUA trasladará su informe a la Comisión Nacional de Competencia para que investigue si se están produciendo comportamientos de concertación de precios.

FACUA.org
España-08/10/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha detectado en octubre una subida media mensual del 12,7% en el precio de la leche, que se sitúa en una media de 0,82 euros por litro.

Los precios más caros son los de las tres marcas líderes, que cuestan

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