Opinión

La ley del más fuerte

El caso Volkswagen es un nuevo macrofraude que engrosa la larga lista de abusos a los consumidores. Una lista negra que crece imparable ante la más absoluta indiferencia de las autoridades europeas y nacionales

Olga Ruiz Legido
España-19/01/2016
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Estalla en España un nuevo fraude al consumidor. Volkswagen, líder mundial del sector de la automoción, reconoce haber manipulado los vehículos diésel para evitar controles de emisiones contaminantes, falseando los datos reales, impidiendo un control de las emi

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