La limitación de sal en los alimentos por ley reduciría un 18% los ataques al corazón
Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Queensland en Australia.
FACUA.org
Internacional-04/11/2010
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Los índices de ataques al corazón puede reducir aproximadamente un 18% si los gobiernos impusieran a los fabricantes de productos alimentarios manufacturados el contenido de sal adecuado, según un estudio realizado por investigadores de la Escuela de Salud Poblacional de la U