La luz de este agosto, más cara: el recibo del usuario medio sube un 5,6% en doce meses
FACUA reclama la bajada del IVA de la electricidad y la intervención del sector eléctrico para acabar con la especulación y que sea el Gobierno el que fije periódicamente una tarifa asequible.
FACUA.org
España-01/09/2017
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El recibo de la luz con las tarifas de este mes de agosto será un 5,6% más caro que hace doce meses, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El incremento representará 3,81 euros para el usuario medio.
FACUA señala de que tras la