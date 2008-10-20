La luz de los supermercados reduce la calidad y la vida útil de las verduras
El estudio señala que la duración del producto también depende de la permeabilidad del envase utilizado.
FACUA.org
España-20/10/2008
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La exposición a la luz en los supermercados acorta la vida útil y la calidad de las verduras, incluso aunque estén envueltas con papel transparente protector, de acuerdo a un estudio de la Universidad de la Rioja publicado por la revista Journal of the Science of Food and