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La luz de los supermercados reduce la calidad y la vida útil de las verduras

El estudio señala que la duración del producto también depende de la permeabilidad del envase utilizado.

FACUA.org
España-20/10/2008
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La exposición a la luz en los supermercados acorta la vida útil y la calidad de las verduras, incluso aunque estén envueltas con papel transparente protector, de acuerdo a un estudio de la Universidad de la Rioja publicado por la revista Journal of the Science of Food and

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