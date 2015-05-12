La marca de motos Triumph llama a la revisión de varios modelos por un posible fallo en los amortiguadores
La empresa pide a quienes hayan adquirido una Daytona 675R, una Speed Triple R o una Speed Triple 94R que comprueben el vehículo en la web del proveedor o en un concesionario de la marca.
FACUA.org
Internacional-12/05/2015
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La compañía de motocicletas Triumph Motorcycles ha llamado a revisión a los modelos Daytona 675R, Speed Triple R y Speed Triple 94R en todo el mundo porque pueden estar afectados por un problema en los amortiguadores traseros modelo TTX, marca Öhlins.
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