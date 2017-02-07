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La marea blanca de Sevilla convoca una gran movilización para el próximo 28 de febrero

Las numerosas organizaciones y colectivos que forman parte de la iniciativa eligen una portavocía de cuatro miembros rotatoria hasta la siguiente asamblea.

FACUA.org
Sevilla-07/02/2017
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La marea blanca de Sevilla ha decidido convocar una gran movilización el próximo 28 de febrero, sumándose con ello a las marchas de la dignidad, para seguir reivindicando la defensa de una sanidad pública, universal y digna en la provincia.

En la Asamblea celebr

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