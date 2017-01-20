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La marea blanca de Sevilla reivindica su carácter "plural y democrático" en defensa de la sanidad pública

La portavocía elegida en la última asamblea de este movimiento aclara que la elección de sus representantes obedece a un proceso absolutamente transparente y abierto a todas las sensibilidades que confluyen.

FACUA.org
Sevilla-20/01/2017
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La marea blanca de Sevilla reivindica su carácter «plural y democrático» en defensa de la sanidad pública. En este sentido, la portavocía elegida en la última asamblea de este movimiento ac

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