La marea blanca de Sevilla reivindica su carácter "plural y democrático" en defensa de la sanidad pública
La portavocía elegida en la última asamblea de este movimiento aclara que la elección de sus representantes obedece a un proceso absolutamente transparente y abierto a todas las sensibilidades que confluyen.
FACUA.org
Sevilla-20/01/2017
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La marea blanca de Sevilla reivindica su carácter «plural y democrático» en defensa de la sanidad pública. En este sentido, la portavocía elegida en la última asamblea de este movimiento ac