La marea blanca de Sevilla se reúne con el Defensor del Pueblo andaluz para exponer sus reivindicaciones
El movimiento sigue recabando apoyos entre los alcaldes de la provincia y sindicatos como CCOO o Satse en su denuncia de los recortes y la paulatina precarización del sistema público sanitario.
FACUA.org
Sevilla-21/03/2017
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Los portavoces de la marea blanca de Sevilla, reunidos con el Defensor del Pueblo andaluz este martes. | Imagen: FACUA.
La marea blanca de Sevilla se ha reunido este martes con el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, durante un encuentro en el que ha vuelto a exponer sus reivindicaciones en defensa de la sanidad pública y de una atención tanto primaria como hospitalaria dignas.