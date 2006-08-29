La mayoría de los establecimientos no habilitará la zona de fumadores, según un estudio de la Separ
En cuatro de cada diez restaurantes se vende tabaco de manera individual, a pesar de estar prohibido.
FACUA.org
España-29/08/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Según un estudio de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), tres de cada cuatro restaurantes o locales de ocio de más de 100 metros cuadrados no piensa habilitar una zona para fumadores. Este porcentaje se eleva a la casi totalidad