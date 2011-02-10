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La miel con polen derivado de maíz transgénico requiere autorización para poder comercializarse en territorio comunitario

Así lo afirma la justicia europea, por tratarse de un alimento producido a partir de un organismo genéticamente modificado.

FACUA.org
Europa-10/02/2011
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El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Yves Bot, ha dictaminado este miércoles que la miel que contiene polen derivado de maíz transgénico requiere una autorización para poder comercializarse en territorio comunitario por t

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