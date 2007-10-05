La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación no considera excesivo el precio de los cereales sino el del mercado internacional
Espinosa no cree que España se encuentre en una situación de desventaja frente a otros países.
FACUA.org
España-05/10/2007
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La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, señaló hoy que el precio de los cereales «no es excesivo», sino el que determina el mercado internacional, algo que, a su juicio, no coloca a España en una situación de desventaja fr