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La mitad de los 1.605 casos diagnosticados de nuevos infectados por el VIH en 2006 en España lo fue por transmisión sexual

Según un informe sobre la enfermedad presentado por Sanidad al Consejo de Ministros con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

FACUA.org
España-03/12/2007
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La mitad (49%) de los 1.605 casos diagnosticados de nuevos infectados por el VIH en 2006 en España lo fue por transmisión sexual y el 43%, por compartir material de inyección por vía parenteral, según un informe sobre la enfermedad presentado el viernes por el m

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