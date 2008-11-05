La moratoria hipotecaria podría costar entre 100 y 400 millones de euros en avales al ICO
Según las primeras estimaciones dadas a conocer por el presidente del Instituto de Crédito Oficial.
FACUA.org
España-05/11/2008
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El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, estimó que la moratoria hipotecaria de dos años para los parados, anunciada el lunes por el Gobierno, tendrá un coste en avales para el organismo de entre los 100 y los 400 millones d