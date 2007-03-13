La morosidad en las hipotecas subió el año pasado al 0,41%, el nivel más alto desde 2002
Según datos de la Asociación Hipotecaria Española, que considera que "sigue siendo objetivamente muy bajo".
FACUA.org
España-13/03/2007
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La morosidad de los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda repuntó con fuerza en 2006 hasta situarse en el 0,410% desde el 0,373% registrado al finalizar 2005, según datos proporcionados hoy por la Asociación Hipotecaria Española (AHE).<