La mutua de accidentes de trabajo Fremap garantizó beneficios a sus clínicas concertadas con cotizaciones
El consorcio asegurador ha estado incumpliendo la norma legal mediante el encubrimiento de estos gastos extrarreglamentarios con facturaciones que hacía pasar ante la Seguridad Social como si se tratase de un exceso de pacientes o consulta de especialistas.
FACUA.org
España-02/12/2014
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La mutua de accidentes de trabajo Fremap garantizó a las clínicas con las que tenía suscritos conciertos márgenes de beneficios que llegaban al 15% «sin riesgo empresarial», les financió las obras de acondicionamiento de locales, les facilitó mat