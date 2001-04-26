La nueva factura de Telefónica sigue sin desglosar las llamadas locales, principal inquietud del usuario
La compañía sigue poniendo como condición para acceder a estos datos el pago de 1.160 pesetas por factura (IVA incluido).
FACUA.org
España-26/04/2001
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