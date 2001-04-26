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La nueva factura de Telefónica sigue sin desglosar las llamadas locales, principal inquietud del usuario

La compañía sigue poniendo como condición para acceder a estos datos el pago de 1.160 pesetas por factura (IVA incluido).

FACUA.org
España-26/04/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) lamenta que el nuevo modelo de factura presentado hoy por Telefónica no responda a la principal demanda de información del usuario, el desglose de las llamadas metropolitanas. FACUA advierte

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