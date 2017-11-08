Más noticiasTras la alerta de un grupo de consumidores alemanes

La nueva fórmula de Nutella: aún más azúcar, más grasa y menos avellanas

Ferrero, la marca italiana que la comercializa, admite que ya la produce en base a una receta revisada que eleva el contenido de leche desnatada en polvo del 7,5 al 8,7%, y el de azúcar del 55,9 al 56,3%.

FACUA.org
Internacional-08/11/2017
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Ferrero, la marca italiana que fabrica Nutella, conocido producto consumido en desayunos y meriendas, ha reconocido que ha modificado la receta de ingredientes original por otra en la que se incluye más azúcar, más grasa, y además menos cantidad de otro de sus co

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