La nueva Oficina de Cambio de Suministrador no defiende a los usuarios, advierte la CNE
En un informe asegura que la oficina realiza una "escasa, por no decir nula, contribución a la defensa de los intereses del consumidor".
FACUA.org
España-13/02/2009
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La Comisión Nacional de la Energía (CNE) considera que la formulación de la nueva Oficina de Cambio de Suministrador (Ocsum) para la electricidad y el gas «no supone una aportación positiva» a los objetivos para los que ha sido creada, entre ellos el de defensa