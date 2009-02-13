Más noticias

La nueva Oficina de Cambio de Suministrador no defiende a los usuarios, advierte la CNE

En un informe asegura que la oficina realiza una "escasa, por no decir nula, contribución a la defensa de los intereses del consumidor".

FACUA.org
España-13/02/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) considera que la formulación de la nueva Oficina de Cambio de Suministrador (Ocsum) para la electricidad y el gas «no supone una aportación positiva» a los objetivos para los que ha sido creada, entre ellos el de defensa

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos