La OCDE cree que los objetivos de implantación de biocombustibles de la UE no son sostenibles
El organismo defiende la investigación en biocarburantes de segunda generación.
FACUA.org
Europa-14/09/2007
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El objetivo defendido por la Unión Europea (UE) de alcanzar una cuota del 10% en el uso de biocombustibles desde la fecha hasta 2020 debe ser rebajado, según se desprende de las declaraciones del director de la mesa de desarrollo sostenible de la Organización para la Cooperac