La oferta de fibra óptica de Telefónica, paralizada temporalmente por la CMT
La Comisión considera que no puede concluirse que las actuaciones desarrolladas por la compañía queden fuera del ámbito precomercial que se estableció.
FACUA.org
España-29/10/2008
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La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha suspendido de forma temporal la oferta de acceso a través de red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) que Telefónica iba a comercializar en España, hasta poder constatar que se está cumpliendo el ser