La OMS aboga por subir un 20% los impuestos sobre las bebidas azucaradas
Además de los refrescos, reclama que el incremento fiscal se aplique de manera proporcional también a todas las bebidas con contenido de azúcar como las energéticas, las preparadas para desayunos, o los zumos.
FACUA.org / Agencias
Internacional-17/10/2016
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reclamado un aumento de los impuestos a las bebidas azucaradas de un 20%, provocando así un incremento de su precio de venta y, como consecuencia de ello, que se reduzca su consumo.
La OMS señala la ingesta de refrescos como