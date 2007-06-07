La OMS alerta de que 20 millones de niños en todo el mundo padecen malnutrición aguda y necesitan tratamiento
Tres de cada cuatro niños malnutridos podrían ser tratados en su casa gracias a los alimentos terapéuticos.
FACUA.org
Internacional-07/06/2007
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La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, denunció hoy que 20 millones de niños menores de cinco años padecen actualmente en el mundo malnutrición aguda grave y «precisan tratamiento urgentemente». En este se