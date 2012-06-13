La OMS alerta de que los gases de la combustión del diésel provocan cáncer
Ante evidencias de su relación con el cáncer de pulmón y vejiga, ha aumentado el nivel de riesgo con el que los clasifica.
FACUA.org
Internacional-13/06/2012
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Los gases que genera la combustión de los motores diésel provocan cáncer en los seres humanos, han alertado este martes expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha aumentado el nivel de riesgo con el que los clasifica, ante evidencias de su relaci