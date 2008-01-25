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La OMS diseñará una estrategia mundial para reducir el consumo nocivo de bebidas alcohólicas

El alcohol es el responsable de la muerte de 2,3 millones de personas en el mundo cada año.

FACUA.org
Internacional-25/01/2008
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) elaborará un proyecto de estrategia mundial para reducir el consumo nocivo de bebidas alcohólicas, según se acordó hoy en la Junta Ejecutiva de esta agencia de la ONU, que se encuentra reunida estos días en Ginebr

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