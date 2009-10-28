La OMS identifica los cinco factores de riesgo prevenibles que más muertes ocasionan en todo el mundo
El alcohol, la malnutrición infantil, prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión arterial y la falta de higiene son responsables de uno de cada cuatro fallecimientos.
FACUA.org
Internacional-28/10/2009
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este miércoles de que la malnutrición infantil, el consumo de alcohol, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión arterial y la falta de higiene y la insalubridad de las aguas son los cinco factores