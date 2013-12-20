La ONU reclama a todos los países que garanticen a los ciudadanos el derecho a la privacidad en Internet
La resolución también reafirma el derecho del ciudadano "a no ser sometido a intromisiones arbitrarias o ilegales en su vida privada, en su familia, en su domicilio o en su correspondencia".
FACUA.org
Internacional-20/12/2013
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La Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado este miércoles por unanimidad una resolución propuesta por Brasil y Alemania en la que reclama a todos los países a garantizar los derechos a la privacidad de los ciudadanos, en el uso de Internet y otras formas de comunicaci