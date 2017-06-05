Nuestras accionesRiesgo para los peatones y vehículos que circulan por él

La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía denuncia el abandono del parking del hospital cordobés

Reclama tanto al Servicio Andaluz de Salud como a la dirección del centro que subsanen los desperfectos que sufre el recinto, plagado de agujeros y socavones.

FACUA.org
Córdoba-05/06/2017
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La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Reina Sofía denuncia el abandono del parking del centro hospitalario y el deficiente estado de las instalaciones, en las que se aprecia una cantidad de agujeros y socavones de gra

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