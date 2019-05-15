La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía se reúne con portavoces de la Comisión de Salud del Parlamento
El colectivo ha pedido a los grupos parlamentarios que incluyan la PNL sobre la gratuidad general de los parkings de hospitales sanitarios públicos andaluces en la próxima reunión.
FACUA.org
Andalucía-15/05/2019
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De izquierda a derecha, Juan Moreno, Encarni Valera, Francisco Martínez y José Castillero, miembros de la plataforma Aparcamientos Hospital Reina Sofía.
La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Reína Sofía, de la que forma parte FACUA Córdoba, ha mantenido este miércoles una nueva reunión en el Parlamento de Andalucía con el portavoz del PSOE en la Comisión de Salud, Jesús María