La plataforma ciudadana por una renta básica rechaza el veto del Gobierno andaluz a la participación
El Ejecutivo autonómico decidió el pasado martes no tramitar la Iniciativa Legislativa Popular, avalada por la firma de decenas de miles de andaluces. Sus impulsores consideran urgente abordar la protección a las familias que carecen de todo tipo de recursos.
FACUA.org
Andalucía-16/07/2015
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Integrantes de las organizaciones sociales andaluzas que apoyan la ILP el día en que fue registrada en el Parlamento andaluz.
La plataforma ciudadana impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por un sistema de renta básica de inclusión en Andalucía rechaza el veto a la participación que ha ejercido el Gobierno andaluz, que decidió el pasado martes 14 de julio en Consejo de G