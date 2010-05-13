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La Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca en la Región de Murcia defenderá los derechos de los usuarios perjudicados

Constituida por diversas organizaciones de la Región.

FACUA.org
Murcia-13/05/2010
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA- Consumidores en Acción, y el Foro Social de Murcia han promovido la creación de la Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca en la Región de Murcia.

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