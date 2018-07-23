La Plataforma del párking Reina Sofía pide al Ayuntamiento de Córdoba que siga el ejemplo de Baleares
El Parlamento de las islas ha registrado una proposición de ley para establecer la gratuidad de los aparcamientos de los hospitales de la región.
FACUA.org
Córdoba-23/07/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Miembros de la Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía durante la presentación del manifiesto por la gratuidad del párking el pasado mes de mayo.
La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía, de la que forma parte FACUA Córdoba, pide al Ayuntamiento dela ciudad, gobernado por el PSOE, que siga el ejemplo de su partido en Islas Baleares, donde ha apoyado que los párkings hospitalarios sean gratuitos.<