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La Plataforma del párking Reina Sofía pide al Ayuntamiento de Córdoba que siga el ejemplo de Baleares

El Parlamento de las islas ha registrado una proposición de ley para establecer la gratuidad de los aparcamientos de los hospitales de la región.

FACUA.org
Córdoba-23/07/2018
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La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía, de la que forma parte FACUA Córdoba, pide al Ayuntamiento dela ciudad, gobernado por el PSOE, que siga el ejemplo de su partido en Islas Baleares, donde ha apoyado que los párkings hospitalarios sean gratuitos.

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