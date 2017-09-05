La Plataforma del tren en Valladolid reclama la apertura de un corredor con Palencia y Medina del Campo
El colectivo, integrado por FACUA, entre otras asociaciones, considera prioritario "abrir vías que permitan la circulación frecuente de los cercanías, indispensables para una movilidad sostenible".
FACUA.org
Castilla y León-05/09/2017
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La Plataforma por la integración del ferrocarril en Valladolid, de la que forma parte FACUA-Consumidores en Acción, entre otras asociaciones, ha reclamado a la Junta de Castilla y León la puesta en marcha del corredor ferroviario que una Palencia, Valladolid y Medina de