La Plataforma No al TTIP Málaga organiza la Charla-Taller 'El CETA, peligros inminentes'
El tratado de libre comercio entre la UE y Canadá pone los intereses de las multinacionales por encima de los derechos de los ciudadanos, los gobiernos y la soberanía de los pueblos.
FACUA.org
Málaga-17/04/2017
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La Plataforma No al TTIP de Málaga, de la que forma parte FACUA Málaga, ha convocado para el próximo martes, día 18 de abril, un encuentro con el profesor de Economía Política de la Universidad de Málaga Juan Carlos Martíne