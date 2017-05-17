La Plataforma Sevilla contra el TTIP invita a los diputados sevillanos a debatir sobre el CETA en Sevilla
Al encuentro, en el que participará Tom Kucharz, representante estatal de la campaña 'No al TTIP', están invitados el PP, el PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos. El debate se celebrará el jueves 18 de mayo.
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Sevilla-17/05/2017
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Manifestación en Madrid del pasado 15 de octubre contra el CETA y TTIP. | Imagen: FACUA
La Plataforma Sevilla contra el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés), de la que forma parte FACUA Sevilla, ha invitado a diputados sevillanos de PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos a un debate el jueves 18 de mayo a las 1