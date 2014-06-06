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La Policía advierte de que la estafa telefónica del falso soporte técnico de Microsoft llega a España

Llaman por teléfono a la víctima para solventar un supuesto problema de seguridad del equipo informático y le solicitan acceder remotamente al ordenador para solucionarlo. Si el usuario no paga lo que le pide el falso técnico, éste le bloquea el equipo.

FACUA.org
España-06/06/2014
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La Policía advierte de que se ha extendido a España la estafa telefónica del falso soporte técnico de una de las principales multinacionales de software, Microsoft. La Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional señala ha

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