La Policía alerta de un código malicioso que bloquea los ordenadores a través de Internet
Al ejecutarlo, muestra un mensaje con un encabezado del Gobierno de España, del Ministerio del Interior, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y exige el pago de cien euros como condición para el desbloqueo del equipo informático.
FACUA.org
España-12/01/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha advertido de la presencia de un código malicioso que se está distribuyendo a través de Internet y que bloquea los ordenadores de los usuarios.
Se trata de un có