Más noticias

La Policía china se incauta de 26 toneladas de leche en polvo contaminada con melamina

Tres años después de que una partida de leche contaminada matase a seis personas y provocase miles de heridos.

FACUA.org
Asia y Oceanía-27/04/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Policía china se ha incautado de más de 26 toneladas de leche en polvo contaminada con melamina de una empresa de helados en una ciudad en el suroeste del país, tres años después de que una partida de leche contaminada matase a seis personas y provocase miles

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos