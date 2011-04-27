La Policía china se incauta de 26 toneladas de leche en polvo contaminada con melamina
Tres años después de que una partida de leche contaminada matase a seis personas y provocase miles de heridos.
FACUA.org
Asia y Oceanía-27/04/2011
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La Policía china se ha incautado de más de 26 toneladas de leche en polvo contaminada con melamina de una empresa de helados en una ciudad en el suroeste del país, tres años después de que una partida de leche contaminada matase a seis personas y provocase miles