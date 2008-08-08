Más noticias

La Policía decomisa en Madrid 11 toneladas de arroz falsificado procedente de Bangladesh e India

Se distribuía en establecimientos de la zona de Lavapiés regentados por bengalíes.

FACUA.org
Madrid-08/08/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Un local situado en la calle Jesús María, 35, en el popular barrio madrileño de Lavapiés, almacenaba 10,9 toneladas de una marca de arroz super basmati falsificada, procedente de Bangladesh y la India, que luego se distribuía en establecimientos de la zona regen

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos