La Policía decomisa en Madrid 11 toneladas de arroz falsificado procedente de Bangladesh e India
Se distribuía en establecimientos de la zona de Lavapiés regentados por bengalíes.
FACUA.org
Madrid-08/08/2008
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Un local situado en la calle Jesús María, 35, en el popular barrio madrileño de Lavapiés, almacenaba 10,9 toneladas de una marca de arroz super basmati falsificada, procedente de Bangladesh y la India, que luego se distribuía en establecimientos de la zona regen