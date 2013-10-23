La Policía desarticula una red de concesionarios que manipulaba cuentakilómetros en coches de ocasión
Los promotores de la trama llegaban a restar hasta 150.000 kilómetros a coches usados para incrementar su valor de mercado. La policía ha confiscado 500.000 euros en efectivo y más de 100 automóviles.
FACUA.org
Canarias-23/10/2013
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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red de seis concesionarios en Gran Canaria que manipulaba los cuentakilómetros de vehículos de ocasión.
Según informó la Jefatura Superior de Policía de Canarias en una nota de prensa, los