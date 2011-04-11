La Policía desmantela una organización dedicada a falsificar y estafar con tarjetas
Agentes especializados en delitos tecnológicos tuvieron conocimiento de la posible comisión de un delito de estafa y falsificación cuando en varias joyerías de Castellón detectaron pagos fraudulentos con tarjetas de crédito.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-11/04/2011
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Agentes de la Policía Nacional de Castellón han detenido a ocho personas como presuntos autores de un delito de falsificación de medios de pago y estafa utilizando tarjetas de crédito, según ha informado este Cuerpo de Seguridad en un comunicado.
El pasad