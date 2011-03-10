La Policía desmantela una red que estafó más de 300.000 euros con el'fraude de la lotería'
Los estafadores comunicaban a ciudadanos extranjeros que ha obtenido un suculento premio y les solicitaban elevadas cantidades con el pretexto de cubrir los gastos administrativos para poder cobrarlo.
FACUA.org
España-10/03/2011
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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga al responsable de un grupo que estafó más de 300.000 euros con el fraude de la lotería, según informan en un comunicado.
Los estafadores contactaban por carta o correo electrónic