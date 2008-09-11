La Policía detiene a cinco directivos de la inmobiliaria Riviera Invest por presunta estafa
Podría haber entre 600 y 1.000 afectados que nunca recibieron la rentabilidad prometida por sus inversiones inmobiliarias.
FACUA.org
España-11/09/2008
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Agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial detuvieron hoy en el aeropuerto de Alicante a cinco directivos de la inmobiliaria Riviera Invest por un presunto delito de estafa, que podría alcanzar cifras millonarias.
La Policía arrestó