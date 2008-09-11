Más noticias

La Policía detiene a cinco directivos de la inmobiliaria Riviera Invest por presunta estafa

Podría haber entre 600 y 1.000 afectados que nunca recibieron la rentabilidad prometida por sus inversiones inmobiliarias.

FACUA.org
España-11/09/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial detuvieron hoy en el aeropuerto de Alicante a cinco directivos de la inmobiliaria Riviera Invest por un presunto delito de estafa, que podría alcanzar cifras millonarias.

La Policía arrestó

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos